ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
แพ็คเกจค่าตอบแทน การตลาด ค่ามัธยฐาน in United States ที่ TripAdvisor รวม $216K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ TripAdvisor อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Marketing
รวมต่อปี
$216K
ระดับ
เงินเดือนฐาน
$150K
Stock (/yr)
$40.5K
โบนัส
$25.5K
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน TripAdvisor?
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ TripAdvisor RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ การตลาด ที่ TripAdvisor in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $297,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TripAdvisor สำหรับตำแหน่ง การตลาด in United States คือ $200,500

แหล่งข้อมูลอื่นๆ