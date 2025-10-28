ไดเรกทอรีบริษัท
TripAdvisor
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • การดำเนินงานธุรกิจ

  • เงินเดือนทั้งหมดของ การดำเนินงานธุรกิจ

TripAdvisor การดำเนินงานธุรกิจ เงินเดือน

ค่าตอบแทน การดำเนินงานธุรกิจ in United States ที่ TripAdvisor รวม €54.6K ต่อyear สำหรับ SE2 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ TripAdvisor อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

€44.7K - €54.1K
Spain
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
ดู 1 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ TripAdvisor RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว การดำเนินงานธุรกิจ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ การดำเนินงานธุรกิจ ที่ TripAdvisor in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €57,614 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TripAdvisor สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานธุรกิจ in United States คือ €41,224

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ TripAdvisor

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ