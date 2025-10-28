ไดเรกทอรีบริษัท
TripActions
TripActions วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Netherlands ที่ TripActions รวม €106K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ TripActions อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
TripActions
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
รวมต่อปี
€106K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
€106K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
9 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ TripActions in Netherlands อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €173,726 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TripActions สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Netherlands คือ €96,105

