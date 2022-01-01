TripActions เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ TripActions อยู่ในช่วง $74,990 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $227,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ TripActions. อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025

$160K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$84.9K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $75K
นักวิเคราะห์การเงิน
$116K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$108K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $227K
ผู้จัดการโครงการ
$129K
ฝ่ายขาย
$84.6K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $220K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ TripActions คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $227,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TripActions คือ $111,712

