ไดเรกทอรีบริษัท
Trigent Software
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Trigent Software เงินเดือน

เงินเดือนของ Trigent Software อยู่ในช่วง $3,533 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $7,239 สำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Trigent Software. อัปเดตล่าสุด: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
บริการลูกค้า
$7.2K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$3.5K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Trigent Software คือ บริการลูกค้า at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $7,239 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Trigent Software คือ $5,386

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Trigent Software

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Tesla
  • Dropbox
  • SoFi
  • Square
  • LinkedIn
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/trigent-software/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.