ไดเรกทอรีบริษัท
Treasury Prime
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Treasury Prime เงินเดือน

เงินเดือนของ Treasury Prime อยู่ในช่วง $149,243 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $223,151 สำหรับตำแหน่ง ความสำเร็จของลูกค้า ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Treasury Prime. อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $170K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ความสำเร็จของลูกค้า
$223K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Treasury Prime คือ ความสำเร็จของลูกค้า at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $223,151 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Treasury Prime คือ $170,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Treasury Prime

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Lyft
  • Roblox
  • Snap
  • Tesla
  • Coinbase
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ