TravelPerk เงินเดือน

เงินเดือนของ TravelPerk อยู่ในช่วง $51,178 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $152,176 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ TravelPerk. อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ TravelPerk การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
