TravelPerk
TravelPerk เงินเดือน

เงินเดือนของ TravelPerk อยู่ในช่วง $51,178 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $152,176 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ TravelPerk. อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $82.4K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $152K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$113K

ทรัพยากรบุคคล
$86.6K
ฝ่ายขาย
$51.2K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$97.2K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ TravelPerk การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ TravelPerk คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $152,176 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TravelPerk คือ $91,918

