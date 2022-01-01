ไดเรกทอรีบริษัท
Trainline
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Trainline เงินเดือน

เงินเดือนของ Trainline อยู่ในช่วง $35,148 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $142,353 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Trainline. อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $107K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $142K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $74.5K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $84.9K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$83.1K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
การตลาด
$35.1K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Trainline คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $142,353 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Trainline คือ $84,017

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Trainline

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • SIXT
  • trivago
  • Vacasa
  • Marriott
  • Hertz
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ