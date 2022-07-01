ไดเรกทอรีบริษัท
Traeger Grills
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Traeger Grills เงินเดือน

เงินเดือนของ Traeger Grills อยู่ในช่วง $72,360 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $143,715 สำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Traeger Grills. อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
นักบัญชี
$118K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$72.4K
การตลาด
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Traeger Grills คือ การตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $143,715 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Traeger Grills คือ $117,600

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Traeger Grills

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Touch of Modern
  • Everlane
  • SSENSE
  • BRYTER
  • Zalando
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ