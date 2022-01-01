ไดเรกทอรีบริษัท
Toyota USA
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Toyota USA เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Toyota USA ตั้งแต่ $76,500 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค ที่ต่ำสุดถึง $194,000 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Toyota USA. อัปเดตล่าสุด: 8/20/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
14 $104K
15 $134K
16 $154K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
15 $161K
16 $133K
วิศวกรเครื่องกล
Median $96K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $100K
ผู้จัดการโครงการ
Median $115K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $137K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $194K
วิศวกรเคมี
$102K
บริการลูกค้า
$79.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$131K
นักวิเคราะห์การเงิน
$147K
ทรัพยากรบุคคล
$151K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $120K
ผู้จัดการโปรแกรม
$106K
นักสรรหาบุคลากร
$95.5K
การขาย
$79K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$80.4K
สถาปนิกโซลูชัน
$166K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$76.5K
นักวิจัย UX
$106K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Toyota USA is ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ with a yearly total compensation of $194,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Toyota USA is $115,000.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Toyota USA

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Ford Motor
  • Vroom
  • Boston Scientific
  • Cimpress
  • Copart
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ