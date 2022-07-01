Torc Robotics เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Torc Robotics ตั้งแต่ $18,814 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ต่ำสุดถึง $248,352 สำหรับ วิศวกร MEP ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Torc Robotics. อัปเดตล่าสุด: 8/25/2025
ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Torc Robotics, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:
25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
