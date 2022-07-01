ไดเรกทอรีบริษัท
Torc Robotics
Torc Robotics เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Torc Robotics ตั้งแต่ $18,814 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ต่ำสุดถึง $248,352 สำหรับ วิศวกร MEP ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Torc Robotics. อัปเดตล่าสุด: 8/25/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $152K

วิศวกรเรียนรู้ของเครื่อง

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$185K
บริการลูกค้า
$51.6K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$174K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$18.8K
วิศวกรเครื่องกล
$186K
วิศวกร MEP
$248K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$237K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$137K
ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Torc Robotics, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Torc Robotics คือ วิศวกร MEP at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $248,352 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Torc Robotics คือ $174,049

แหล่งข้อมูลอื่นๆ