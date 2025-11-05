ไดเรกทอรีบริษัท
Tide
Tide ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล in India ที่ Tide อยู่ในช่วง ₹7.67M ถึง ₹10.73M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tide อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹8.3M - ₹9.65M
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹7.67M₹8.3M₹9.65M₹10.73M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Tide การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Tide in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹10,732,501 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tide สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล in India คือ ₹7,666,072

แหล่งข้อมูลอื่นๆ