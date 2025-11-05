ไดเรกทอรีบริษัท
TIAA
TIAA ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in India ที่ TIAA รวม ₹2.77M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ TIAA อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
TIAA
Senior Associate
Pune, MH, India
รวมต่อปี
₹2.77M
ระดับ
Senior Associate
เงินเดือนฐาน
₹2.77M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
9 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ TIAA in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹5,580,492 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TIAA สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in India คือ ₹2,769,101

