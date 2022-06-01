ไดเรกทอรีบริษัท
Thriveworks
Thriveworks เงินเดือน

เงินเดือนของ Thriveworks อยู่ในช่วง $56,100 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง Information Technologist (IT) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $497,500 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Thriveworks.

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$81.6K
Information Technologist (IT)
$56.1K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$159K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$498K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Thriveworks คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $497,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Thriveworks คือ $120,400

แหล่งข้อมูลอื่นๆ