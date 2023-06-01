ไดเรกทอรีบริษัท
ThriveDX
ThriveDX เงินเดือน

เงินเดือนของ ThriveDX อยู่ในช่วง $49,750 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง Information Technologist (IT) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $150,596 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ThriveDX. อัปเดตล่าสุด: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
$49.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$89.9K
วิศวกรฝ่ายขาย
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

วิศวกรซอฟต์แวร์
$119K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ThriveDX คือ วิศวกรฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $150,596 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ThriveDX คือ $104,629

