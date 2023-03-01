ThousandEyes เงินเดือน

เงินเดือนของ ThousandEyes อยู่ในช่วง $38,997 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ความสำเร็จของลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $673,891 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ThousandEyes. อัปเดตล่าสุด: 11/16/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
ที่ ThousandEyes การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (11.00% ต่องวด)
34% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (11.33% ต่องวด)
