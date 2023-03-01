ไดเรกทอรีบริษัท
ThousandEyes เงินเดือน

เงินเดือนของ ThousandEyes อยู่ในช่วง $38,997 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ความสำเร็จของลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $673,891 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ThousandEyes. อัปเดตล่าสุด: 11/16/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $237K
ความสำเร็จของลูกค้า
$39K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$279K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$412K
ฝ่ายขาย
$674K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

34%

ปี 3

ที่ ThousandEyes การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (11.00% ต่องวด)

  • 34% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (11.33% ต่องวด)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ThousandEyes คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $673,891 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ThousandEyes คือ $279,098

