ThoughtSpot เงินเดือน

เงินเดือนของ ThoughtSpot อยู่ในช่วง $12,271 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร ที่ระดับต่ำสุด ถึง $326,625 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ThoughtSpot. อัปเดตล่าสุด: 11/16/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

การตลาด
Median $148K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$213K

พัฒนาองค์กร
$159K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$133K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$49.8K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$30.9K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$110K
นักสรรหาบุคลากร
$12.3K
ฝ่ายขาย
$327K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
$107K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$152K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ ThoughtSpot RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ThoughtSpot คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $326,625 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ThoughtSpot คือ $108,845

