Thought Machine
Thought Machine ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in United Kingdom ที่ Thought Machine รวม £181K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Thought Machine อัปเดตล่าสุด: 11/4/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£181K
ระดับ
M3
เงินเดือนฐาน
£143K
Stock (/yr)
£28.9K
โบนัส
£9.6K
อายุงานในบริษัท
5 ปี
ประสบการณ์
10 ปี
ระดับอาชีพใน Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Thought Machine RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Thought Machine in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £192,448 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Thought Machine สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in United Kingdom คือ £142,544

แหล่งข้อมูลอื่นๆ