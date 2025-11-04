ไดเรกทอรีบริษัท
Thought Machine
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

Thought Machine วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United Kingdom ที่ Thought Machine อยู่ในช่วง £59K ต่อyear สำหรับ IC1 ถึง £131K ต่อyear สำหรับ IC3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United Kingdom รวม £97K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Thought Machine อัปเดตล่าสุด: 11/4/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
IC1
Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
£59K
£56.1K
£884.3
£2K
IC2
£99.9K
£91K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Thought Machine RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Thought Machine in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £155,373 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Thought Machine สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United Kingdom คือ £87,766

