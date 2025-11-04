ไดเรกทอรีบริษัท
Thought Machine
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ความสำเร็จของลูกค้า in United Kingdom ที่ Thought Machine อยู่ในช่วง £112K ถึง £159K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Thought Machine อัปเดตล่าสุด: 11/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

£127K - £151K
United Kingdom
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
£112K£127K£151K£159K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Thought Machine RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ความสำเร็จของลูกค้า ที่ Thought Machine in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £158,851 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Thought Machine สำหรับตำแหน่ง ความสำเร็จของลูกค้า in United Kingdom คือ £111,886

