Thorogood
Thorogood นักวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in India ที่ Thorogood รวม ₹1.2M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Thorogood อัปเดตล่าสุด: 11/4/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹1.2M
ระดับ
L1
เงินเดือนฐาน
₹946K
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹249K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน Thorogood?
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ Thorogood in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹1,659,921 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Thorogood สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล in India คือ ₹1,181,233

