Thorogood เงินเดือน

เงินเดือนของ Thorogood อยู่ในช่วง $13,801 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $51,646 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Thorogood. อัปเดตล่าสุด: 9/20/2025

นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $13.8K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $38.3K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$51.6K

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$38.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Thorogood คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $51,646 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Thorogood คือ $38,371

