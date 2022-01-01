ไดเรกทอรีบริษัท
Thomson Reuters เงินเดือน

เงินเดือนของ Thomson Reuters อยู่ในช่วง $6,509 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $385,000 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Thomson Reuters. อัปเดตล่าสุด: 9/20/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Product Manager $102K
Director $169K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $90.3K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $87.1K
ฝ่ายขาย
Median $385K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $233K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $63.7K
ทรัพยากรบุคคล
Median $372K
การดำเนินงานธุรกิจ
$159K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$24.6K
การพัฒนาธุรกิจ
$122K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$164K
บริการลูกค้า
$6.5K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$17.4K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$127K
นักวิเคราะห์การเงิน
$7.5K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$16.8K
กฎหมาย
$118K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$96.7K
การตลาด
$76.4K
ผู้จัดการโครงการ
$124K
วิศวกรฝ่ายขาย
$112K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$122K
สถาปนิกโซลูชั่น
$122K
นักเขียนเทคนิค
$17.5K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Thomson Reuters คือ ฝ่ายขาย โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $385,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Thomson Reuters คือ $96,714

