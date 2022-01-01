ไดเรกทอรีบริษัท
Thinkific
Thinkific เงินเดือน

เงินเดือนของ Thinkific อยู่ในช่วง $66,637 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร ที่ระดับต่ำสุด ถึง $150,565 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Thinkific. อัปเดตล่าสุด: 11/15/2025

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $103K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $108K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$108K

บริการลูกค้า
$75.4K
การดำเนินงานการตลาด
$73K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$139K
นักสรรหาบุคลากร
$66.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$151K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Thinkific Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Thinkific คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $150,565 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Thinkific คือ $105,321

