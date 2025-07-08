ไดเรกทอรีบริษัท
The University of Sydney
The University of Sydney เงินเดือน

เงินเดือนของ The University of Sydney อยู่ในช่วง $65,826 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $100,496 สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ The University of Sydney. อัปเดตล่าสุด: 9/2/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $69.7K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $76.6K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$100K

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$65.8K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ The University of Sydney คือ นักวิเคราะห์ธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $100,496 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ The University of Sydney คือ $73,145

