The Trade Desk
วิศวกรซอฟต์แวร์ ระดับ

Senior Software Engineer

ระดับที่ The Trade Desk

  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
ค่าเฉลี่ย รายปี ค่าตอบแทนรวม
£237,893
เงินเดือนพื้นฐาน
£118,370
หุ้นจัดสรร ()
£61,477
โบนัส
£0
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
ข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
