The Stepstone Group
The Stepstone Group เงินเดือน

เงินเดือนของ The Stepstone Group อยู่ในช่วง $52,462 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $184,677 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ The Stepstone Group. อัปเดตล่าสุด: 9/2/2025

$160K

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$185K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$94.4K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$101K
ฝ่ายขาย
$52.5K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$109K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ The Stepstone Group คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $184,677 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ The Stepstone Group คือ $103,850

