The Clorox Company เงินเดือน

เงินเดือนของ The Clorox Company อยู่ในช่วง $109,450 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $236,640 สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ The Clorox Company. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $121K
นักบัญชี
$109K
การพัฒนาธุรกิจ
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
บริการลูกค้า
$117K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$172K
ทรัพยากรบุคคล
$237K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$131K
ฝ่ายขาย
Median $165K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $190K
นักลงทุนร่วมทุน
$130K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ The Clorox Company RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

The Clorox Company的年度总薪酬中位数为$146,265。

