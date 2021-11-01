ไดเรกทอรีบริษัท
The Boring Company
The Boring Company เงินเดือน

เงินเดือนของ The Boring Company อยู่ในช่วง $89,550 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $230,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ The Boring Company. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $230K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครื่องกล
Median $90K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$143K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$89.6K
ผู้จัดการโครงการ
$154K
นักสรรหา
$119K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ The Boring Company คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $230,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ The Boring Company คือ $142,811

