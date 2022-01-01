ไดเรกทอรีบริษัท
Thales
Thales เงินเดือน

เงินเดือนของ Thales อยู่ในช่วง $20,100 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $176,880 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Thales. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $73K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $40.2K
ฝ่ายขาย
Median $161K
ผู้ช่วยธุรการ
$48.8K
วิศวกรการบิน
$76K
วิศวกรเคมี
$20.5K

วิศวกรวิจัย

วิศวกรไฟฟ้า
$66.9K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$23.5K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$20.1K
กฎหมาย
$64.1K
วิศวกรเครื่องกล
$86.5K
วิศวกรแสง
$41.9K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$175K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$65K
ผู้จัดการโครงการ
$90.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$177K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$52.7K
นักเขียนเทคนิค
$44K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$70.7K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Thales is ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $176,880. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thales is $65,001.

