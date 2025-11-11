ไดเรกทอรีบริษัท
Tesla
Tesla นักสรรหาด้านเทคนิค เงินเดือน ใน United States

ค่าตอบแทน นักสรรหาด้านเทคนิค in United States ที่ Tesla อยู่ในช่วง $101K ต่อyear สำหรับ P2 ถึง $216K ต่อyear สำหรับ P4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $157K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tesla อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$101K
$94.7K
$6.7K
$0
P3
$161K
$132K
$28.7K
$0
P4
$216K
$155K
$61.7K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Tesla RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักสรรหาด้านเทคนิค ที่ Tesla in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $216,333 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tesla สำหรับตำแหน่ง นักสรรหาด้านเทคนิค in United States คือ $152,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ