ค่าตอบแทน วิศวกรการผลิต in Greater Austin Area ที่ Tesla อยู่ในช่วง $101K ต่อyear สำหรับ P1 ถึง $251K ต่อyear สำหรับ P4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Austin Area รวม $120K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tesla อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
P1
$101K
$89K
$7.5K
$4.5K
P2
$126K
$107K
$16.5K
$1.6K
P3
$159K
$131K
$28.1K
$0
P4
$251K
$148K
$83.8K
$20K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Tesla RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
