Tesla
  • เงินเดือน
  • นักบัญชี

  • นักบัญชีเทคนิค

  • Netherlands

Tesla นักบัญชีเทคนิค เงินเดือน ใน Netherlands

ค่าตอบแทน นักบัญชีเทคนิค in Netherlands ที่ Tesla รวม €98.8K ต่อyear สำหรับ P3 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tesla อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

เฉลี่ย ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€98.8K
€77.4K
€21.4K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Tesla RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักบัญชีเทคนิค ที่ Tesla in Netherlands อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €121,203 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tesla สำหรับตำแหน่ง นักบัญชีเทคนิค in Netherlands คือ €87,939

แหล่งข้อมูลอื่นๆ