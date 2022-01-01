ไดเรกทอรีบริษัท
Tesco
Tesco เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Tesco ตั้งแต่ $6,071 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ต่ำสุดถึง $160,217 สำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Tesco. อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรข้อมูล

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $104K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $91.3K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
Median $48.2K
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
Median $30.8K
การขาย
Median $31.8K
นักบัญชี
$44.1K

นักบัญชีเทคนิค

การพัฒนาธุรกิจ
$100K
นักเขียนโฆษณา
$38.5K
บริการลูกค้า
$32K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$63.7K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$64.2K
นักวิเคราะห์การเงิน
$137K
นักออกแบบกราฟิก
$121K
ทรัพยากรบุคคล
$6.1K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$78.2K
กฎหมาย
$33.7K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$85.6K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$160K
นักสรรหาบุคลากร
$47.8K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Tesco คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $160,217 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Tesco คือ $63,729

