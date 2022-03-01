ไดเรกทอรีบริษัท
Tencent Holdings
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Tencent Holdings เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Tencent Holdings ตั้งแต่ $43,084 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $666,650 สำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Tencent Holdings. อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$43.1K
การพัฒนาธุรกิจ
$108K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$63.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$667K
กฎหมาย
$301K
ผู้จัดการพันธมิตร
$158K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$55.9K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$102K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Tencent Holdings, ir นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $666,650. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Tencent Holdings, ir $104,824.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Tencent Holdings

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Kakao
  • Airtel India
  • Vodafone
  • Serco
  • Mail.ru Group
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ