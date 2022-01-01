ไดเรกทอรีบริษัท
Tenable
Tenable เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Tenable ตั้งแต่ $43,447 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $487,775 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Tenable. อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

$160K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $149K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

การขาย
Median $170K

ความสำเร็จของลูกค้า
$214K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$43.4K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$83.6K
การดำเนินงานการตลาด
$67.3K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$127K
นักสรรหาบุคลากร
$140K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$205K
สถาปนิกโซลูชัน
$276K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Tenable, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

Tenable'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $159,516'dır.

