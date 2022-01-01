ไดเรกทอรีบริษัท
Tempus
Tempus เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Tempus ตั้งแต่ $29,108 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ที่ต่ำสุดถึง $256,275 สำหรับ การขาย ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Tempus. อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $185K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $152K
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$29.1K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$68.6K
บริการลูกค้า
$56.8K
ความสำเร็จของลูกค้า
$69.7K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$79.6K
ผู้จัดการโปรแกรม
$84.6K
การขาย
$256K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$140K
นักเขียนทางเทคนิค
$76.4K
ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Tempus, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Tempus คือ การขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $256,275 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Tempus คือ $128,945

