ไดเรกทอรีบริษัท
Temasek
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Temasek เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Temasek ตั้งแต่ $10,612 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การดำเนินงานบริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $218,900 สำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Temasek. อัปเดตล่าสุด: 8/15/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $74.8K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $112K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$10.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$63.7K
นักวิเคราะห์การเงิน
$192K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$54.4K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$219K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$31.3K
ผู้จัดการโครงการ
$29.9K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Temasek คือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $218,900 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Temasek คือ $63,701

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Temasek

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Marshall Wace
  • Juniper Square
  • Riviera Partners
  • Capital Group
  • Vista Equity Partners
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ