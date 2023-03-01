ไดเรกทอรีบริษัท
Telia
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Telia เงินเดือน

เงินเดือนของ Telia อยู่ในช่วง $38,667 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $115,247 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Telia. อัปเดตล่าสุด: 9/2/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $89.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $71.7K
บริการลูกค้า
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$75.7K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$102K
ฝ่ายขาย
$75.4K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$115K
สถาปนิกโซลูชั่น
$75.3K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Telia คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $115,247 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Telia คือ $75,533

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Telia

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Lyft
  • Airbnb
  • Uber
  • SoFi
  • Tesla
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ