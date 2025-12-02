ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Teladoc Health อยู่ในช่วง $102K ต่อyear สำหรับ Software Engineer I ถึง $223K ต่อyear สำหรับ Staff Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $185K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Teladoc Health อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
33%
ปี 1
33%
ปี 2
33%
ปี 3
ที่ Teladoc Health RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)
