ไดเรกทอรีบริษัท
Teladoc Health
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • บริการลูกค้า

  • เงินเดือนทั้งหมดของ บริการลูกค้า

Teladoc Health บริการลูกค้า เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย บริการลูกค้า in United States ที่ Teladoc Health อยู่ในช่วง $41.4K ถึง $57.9K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Teladoc Health อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$44.9K - $54.4K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$41.4K$44.9K$54.4K$57.9K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม บริการลูกค้า ข้อมูลเงินเดือน ที่ Teladoc Health เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Teladoc Health RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว บริการลูกค้า ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ บริการลูกค้า ที่ Teladoc Health in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $57,907 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Teladoc Health สำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า in United States คือ $41,434

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Teladoc Health

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.