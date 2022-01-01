ไดเรกทอรีบริษัท
Teladoc Health เงินเดือน

เงินเดือนของ Teladoc Health อยู่ในช่วง $49,670 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $305,000 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Teladoc Health. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

สารสนเทศสุขภาพ

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $270K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $163K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

สถาปนิกโซลูชั่น
Median $305K
การตลาด
Median $98.8K
บริการลูกค้า
$49.7K
ความสำเร็จของลูกค้า
$109K
นักสรรหา
$199K
ฝ่ายขาย
$294K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$204K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$206K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Teladoc Health RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Teladoc Health คือ สถาปนิกโซลูชั่น โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $305,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Teladoc Health คือ $178,333

