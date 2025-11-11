ไดเรกทอรีบริษัท
Tekion
Tekion วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA) เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA) ค่ามัธยฐาน in India ที่ Tekion รวม ₹1.04M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tekion อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹1.04M
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
₹790K
Stock (/yr)
₹253K
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Tekion Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA) ที่ Tekion in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹2,220,952 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tekion สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA) in India คือ ₹790,138

