Tejas Networks
Tejas Networks วิศวกรฮาร์ดแวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรฮาร์ดแวร์ ค่ามัธยฐาน in India ที่ Tejas Networks รวม ₹1.11M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tejas Networks อัปเดตล่าสุด: 10/31/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹1.11M
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
ระดับอาชีพใน Tejas Networks?
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ Tejas Networks in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹1,140,725 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tejas Networks สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ in India คือ ₹1,110,316

แหล่งข้อมูลอื่นๆ