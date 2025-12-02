ไดเรกทอรีบริษัท
TechnipFMC
TechnipFMC การดำเนินงานบริการลูกค้า เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย การดำเนินงานบริการลูกค้า ที่ TechnipFMC อยู่ในช่วง $151K ถึง $211K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ TechnipFMC อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$162K - $191K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$151K$162K$191K$211K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ การดำเนินงานบริการลูกค้า ที่ TechnipFMC อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $210,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TechnipFMC สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานบริการลูกค้า คือ $151,200

