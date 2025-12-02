ไดเรกทอรีบริษัท
TechnipFMC
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • วิศวกรโยธา

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรโยธา

TechnipFMC วิศวกรโยธา เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรโยธา in United States ที่ TechnipFMC อยู่ในช่วง $126K ถึง $173K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ TechnipFMC อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$137K - $162K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$126K$137K$162K$173K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน TechnipFMC?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรโยธา ที่ TechnipFMC in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $172,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TechnipFMC สำหรับตำแหน่ง วิศวกรโยธา in United States คือ $126,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

