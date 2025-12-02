ไดเรกทอรีบริษัท
Technip Energies วิศวกรวัสดุศาสตร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรวัสดุศาสตร์ in India ที่ Technip Energies อยู่ในช่วง ₹3.36M ถึง ₹4.61M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Technip Energies อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$41.6K - $49.4K
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$38.4K$41.6K$49.4K$52.6K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Technip Energies?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรวัสดุศาสตร์ ที่ Technip Energies in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹4,606,210 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Technip Energies สำหรับตำแหน่ง วิศวกรวัสดุศาสตร์ in India คือ ₹3,364,536

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

