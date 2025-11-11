ไดเรกทอรีบริษัท
Teamworks วิศวกรข้อมูล เงินเดือน ใน Canada

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Teamworks รวม CA$214K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Teamworks อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
รวมต่อปี
CA$214K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
โบนัส
CA$3K
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
0-1 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรข้อมูล ที่ Teamworks in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$281,646 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Teamworks สำหรับตำแหน่ง วิศวกรข้อมูล in Canada คือ CA$204,288

