Teads
Teads เงินเดือน

เงินเดือนของ Teads อยู่ในช่วง $56,915 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $248,750 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Teads. อัปเดตล่าสุด: 9/20/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $77.7K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$74.9K
การตลาด
$56.9K

ผู้จัดการพันธมิตร
$111K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$114K
ฝ่ายขาย
$249K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Teads is ฝ่ายขาย at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Teads is $94,147.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ