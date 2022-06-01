ไดเรกทอรีบริษัท
Teachers Pay Teachers
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Teachers Pay Teachers เงินเดือน

เงินเดือนของ Teachers Pay Teachers อยู่ในช่วง $180,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $220,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Teachers Pay Teachers. อัปเดตล่าสุด: 9/20/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $200K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $180K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $220K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
นักสรรหา
$191K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$210K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Teachers Pay Teachers jest ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $220,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Teachers Pay Teachers wynosi $200,000.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Teachers Pay Teachers

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • MasterClass
  • Skillshare
  • Udacity
  • Cambly
  • IXL Learning
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ